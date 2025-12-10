Shelbourne-Crystal Palace Conference League 11-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Compito facile per le Eagles?

Il 11 dicembre 2025 alle ore 21:00 si disputa Shelbourne-Crystal Palace, match valido per la Conference League. Nonostante il favore dei bookmaker e un eccellente piazzamento in Premier League, il Crystal Palace affronta una fase complessa in Europa, rendendo questa sfida ancora più decisiva per le sorti del girone. Ecco formazioni, quote e pronostici.

