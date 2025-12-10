Sgds primo passo per l’illuminazione pubblica

È stato compiuto il primo passo decisivo per l'illuminazione pubblica, segnando l'inizio di un procedimento importante. La decisione sulla gestione degli impianti comunali rappresenta un momento cruciale per il futuro dell'infrastruttura urbana, aprendo nuove prospettive di intervento e sviluppo nel settore.

"Alea iacta est" finalmente il "dado è tratto" in merito alla scelta a cui affidare la gestione degli impianti comunali della pubblica illuminazione. Tuttavia non è un mistero su chi cadrà la scelta, essendo ampiamente risaputo trattarsi della società partecipata Sgds Multiservizi. Un'ipotesi, questa, avanzata appena insediato 3 anni e mezzo fa dal sindaco Valerio Vesprini, annullando al contempo la gara di appalto per la scelta del gestore effettuata dal suo predecessore, Nicola Loira, delle cui opere non voleva restassero tracce. Solo che non si riesce a capire perché abbia lasciato passare tanto tempo prima di decidere.