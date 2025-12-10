Sgarbi e l’offesa a Casalino sì al procedimento | il voto della Giunta

La Giunta per le Autorizzazioni della Camera ha espresso un voto unanime a favore dell’autorizzazione a procedere nei confronti di Vittorio Sgarbi, coinvolto in un procedimento per aver rivolto un insulto a Rocco Casalino. La decisione segue la richiesta della Corte d’Appello di Roma, che accusa l’ex sottosegretario di diffamazione.

