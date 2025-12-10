Sgarbi e l’offesa a Casalino sì al procedimento | il voto della Giunta
La Giunta per le Autorizzazioni della Camera ha espresso un voto unanime a favore dell’autorizzazione a procedere nei confronti di Vittorio Sgarbi, coinvolto in un procedimento per aver rivolto un insulto a Rocco Casalino. La decisione segue la richiesta della Corte d’Appello di Roma, che accusa l’ex sottosegretario di diffamazione.
(Adnkronos) – Sì al procedimento contro Vittorio Sgarbi per l’insulto a Rocco Casalino. E’ quanto stabilito con voto unanime dalla Giunta per le Autorizzazioni a procedere della Camera, che si è espressa in favore della richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dalla Corte d’Appello di Roma nei confronti dell’ex sottosegretario Sgarbi, accusato di aver diffamato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
“Checca inutile”: per l’insulto rivolto a Rocco Casalino, la Giunta della Camera ha dato il via libera alla richiesta di autorizzazione a procedere contro Vittorio Sgarbi. La frase fu pronunciata in tv nel 2020. Ora, a distanza di anni, si riapre la questione. - facebook.com Vai su Facebook
