Sfera Ebbasta festeggia il compleanno con un gioiello | la collana con la Madonnina vale mezzo milione

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il suo 33esimo compleanno, Sfera Ebbasta ha ricevuto un regalo prezioso: una collana di diamanti con la Madonnina, simbolo della sua città. Un gioiello di grande valore che celebra le sue radici e il suo successo nel mondo della musica.

