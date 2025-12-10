Sfatato il tabù PalaDesio | È un successo prezioso
Dopo un lungo periodo di difficoltà, la vittoria al PalaDesio rappresenta un importante traguardo per il team bluarancio. Un risultato che rompe il tabù e conferma il valore di un successo prezioso, capace di riportare fiducia e entusiasmo in vista delle prossime sfide.
Serviva una vittoria e vittoria è stata, anche con un buon margine (perché non si sa mai.) e soprattutto utile a rompere il sortilegio del PalaDesio, ultimamente avaro di soddisfazioni per i colori bluarancio. La Rimadesio torna a fare due punti di fronte al pubblico amico e lo fa in maniera convincente al cospetto della Bakery Piacenza che, sul campo, è la squadra assieme a Fidenza che ha vinto meno di tutte nel girone A. I biancorossi di Salvemini hanno quattro punti, ma due sono arrivati a tavolino e gli altri due contro Lumezzane nella scorsa giornata. La squadra di Quilici vince la partita nel secondo tempo e, per una volta, sfruttando la maggiore fisicità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Prodi svende ancora la Ue a Parigi e Berlino laverita.info
Nobel, Machado non parteciperà alla cerimonia di premiazione. “Sarà rappresentata dalla figlia” quotidiano.net
Traffico di sostanze stupefacenti, operazione della DDA in corso in tre province campane anteprima24.it
Forlì adesso cambia: ingaggiato Stephens. Rinforzo sotto canestro, in partenza Allen sport.quotidiano.net
Maxi blitz antimafia a Palermo, 50 misure cautelari: 25 gli arrestati gazzettadelsud.it
Droga ed estorsioni, blitz a Palermo con 50 arresti iltempo.it