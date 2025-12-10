Sfatato il tabù PalaDesio | È un successo prezioso

Dopo un lungo periodo di difficoltà, la vittoria al PalaDesio rappresenta un importante traguardo per il team bluarancio. Un risultato che rompe il tabù e conferma il valore di un successo prezioso, capace di riportare fiducia e entusiasmo in vista delle prossime sfide.

Serviva una vittoria e vittoria è stata, anche con un buon margine (perché non si sa mai.) e soprattutto utile a rompere il sortilegio del PalaDesio, ultimamente avaro di soddisfazioni per i colori bluarancio. La Rimadesio torna a fare due punti di fronte al pubblico amico e lo fa in maniera convincente al cospetto della Bakery Piacenza che, sul campo, è la squadra assieme a Fidenza che ha vinto meno di tutte nel girone A. I biancorossi di Salvemini hanno quattro punti, ma due sono arrivati a tavolino e gli altri due contro Lumezzane nella scorsa giornata. La squadra di Quilici vince la partita nel secondo tempo e, per una volta, sfruttando la maggiore fisicità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it