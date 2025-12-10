Seveso nei guai Anche la sindaca è senza dottore

L'emergenza medici di base colpisce anche Seveso e i comuni delle Alte Groane, tra cui Limbiate e Cesano Maderno. La carenza di professionisti disponibili porta a una crescente difficoltà nell'assistenza sanitaria locale, coinvolgendo anche figure di rilievo come la sindaca, ora senza medico di riferimento. La situazione riflette una problematica più ampia che interessa tutta la regione.

L'emergenza medici di base si sente anche nella fetta di Brianza che va da Limbiate a Cesano Maderno, passando per Seveso e i comuni delle cosiddette Alte Groane, dove sono sempre meno i professionisti di medicina generale che si candidano per ricoprire i posti lasciati vuoti dai pensionamenti. La situazione più critica è quella di Seveso, dove sono ancora più di 3500 i pazienti che non hanno un medico di riferimento, ma ci sono carenze un po' in tutti i comuni, dove ormai le persone si stanno abituando a cambiare le abitudini passando per gli Amt, Ambulatorio medico temporaneo dove si possono trovare medici a rotazione, e per le case di comunità, dove vengono offerti diversi servizi di assistenza e cura, in particolare per le patologie croniche.