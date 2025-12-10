Servono 7 milioni per trasformare il San Marco in hotel museo verdiano e sala concerti

È stata stimata in 7,3 milioni di euro la cifra necessaria per riqualificare l’ex albergo San Marco, situato nel centro storico. Con questo intervento, l’edificio potrebbe diventare un hotel storico di 22 stanze, un museo dedicato a Giuseppe Verdi e una sala per concerti o convegni, valorizzando un patrimonio architettonico e culturale della città.

