Servizi sanitari potenziati accordo Unioni Bassa e Pianura

Le Unioni dei Comuni di Bassa e Pianura Reggiana hanno approvato un accordo per potenziare i servizi sanitari, socio-assistenziali e di welfare nella zona, coinvolgendo 14 Comuni e circa 130 mila abitanti. L'obiettivo è sviluppare una strategia condivisa che valorizzi gli ospedali di Guastalla e Correggio, migliorando l'accessibilità e l'equità delle cure sul territorio.

Reggio Emilia, 10 dicembre 2025 - Le Unioni dei Comuni di Bassa e Pianura Reggiana alleati per puntare al potenziamento dei servizi sanitari, socio-assistenziali e di welfare per i propri territori, approvando un Ordine del giorno congiunto che coinvolge 14 Comuni e circa 130 mila abitanti, puntando a definire una strategia di sviluppo condivisa che valorizzi gli ospedali di Guastalla e Correggio e garantisca una maggiore equità e accessibilità alle cure attraverso lo sviluppo di servizi socio-assistenziali presenti sul territorio dell'Area Nord reggiana. Un modo anche per andare incontro alle esigenze di tanti cittadini, che in particolare nella zona della Bassa lamentano un calo di servizi generali in ospedale, sottolineando pure la mancata riattivazione del punto nascite a Guastalla, così come ginecologia ostetricia e pediatria, nonostante le sollecitazioni a vasto raggio.

