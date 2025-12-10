Serve riattivare l’indirizzo Cat

Le imprese e il tessuto economico di Spoleto segnalano la difficoltà di reperire geometri qualificati, evidenziando la necessità di rinnovare l’indirizzo scolastico Costruzioni Ambiente Territorio. Un appello alle istituzioni affinché si intervenga con urgenza per riattivare questo percorso formativo, fondamentale per sostenere lo sviluppo e la crescita del territorio.

"Visto che continuiamo a ricevere sollecitazioni dalle imprese e dal tessuto economico locale, che lamentano l’impossibilità di trovare geometri nel territorio, rinnoviamo l’appello alle istituzioni preposte affinché, con lungimiranza, a Spoleto si riattivi con urgenza l’indirizzo scolastico Costruzioni Ambiente Territorio. È assolutamente necessario formare nel prossimo futuro ragazzi che intraprendano la carriera da geometra, una figura professionale di cui la società non può fare a meno". Dopo il tentativo di due anni fa, andato purtroppo a vuoto, di riportare all’Istituto ‘Spagna-Campani’ di Spoleto un corso CAT (Costruzioni Ambiente Territorio, ex scuola per geometri), il Collegio dei geometri di Perugia, per bocca del suo presidente Enzo Tonzani, è tornato a sollevare il problema, sempre più grave, della carenza di geometri nello Spoletino. 🔗 Leggi su Lanazione.it