Serie C | questa sera in campo Turno infrasettimanale per Agliana e Bottegone
Questa sera si disputano le partite della tredicesima giornata di andata del girone C della Serie C, con Agliana e Bottegone Endiasfalti impegnate in incontri infrasettimanali. L'Agliana riceve la Virtus Certaldo al PalaCapitini, mentre il Bottegone affronta la Valentina’s Camicette. Appuntamento alle 21 per una serata all'insegna della competizione.
Endiasfalti Agliana e Valentina’s Camicette Bottegone tornano in campo questa sera per disputare la tredicesima giornata di andata del girone C della Conference Nord Ovest del campionato di Serie C: la prima ospiterà la Virtus Certaldo al PalaCapitini di Agliana a partire dalle 21.15, la seconda se la vedrà con l’Enic Unione Sportiva Pino Firenze dalle 20 alla palestra Martin Luther King di Bottegone. L’Endiasfalti, reduce dall’amaro verdetto di Sansepolcro (sconfitta al termine di due tempi supplementari), ha necessità di tornare al successo, per non perdere il treno delle squadre d’alta classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Si conclude questa sera la serie drammatica con Gianmarco Saurino
Calcio, risultati serie A: questa sera Parma-Torino, Genoa-Lazio
Calcio serie C. Gubbio sotto i riflettori con il Pontedera. Tutti i numeri della sfida di domenica sera
INFRASETTIMANALE Turno infrasettimanale di Serie C al via da questa sera: doppio derby ligure #FIPLiguria - facebook.com Vai su Facebook
Gli 11 titolari scelti da mister Spalletti per la sfida di questa sera @EASPORTSFC @easportsfcit #NapoliJuve Vai su X
Serie C, il calendario della 17^ giornata su Sky: le partite e gli orari - Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 17^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1. Si legge su sport.sky.it
Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi quifinanza.it
Mai esagerare con la dolcezza: 15 falsi miti su zuccheri e dolcificanti iodonna.it
La Clai all’esame verità: "Sarà una battaglia sportiva" sport.quotidiano.net
Vacanze di Natale 2025: 14 offerte per partire senza andare troppo lontani vanityfair.it
Volley giovanile. Tremila appassionati alla 15esima edizione del Torneo KVL sport.quotidiano.net
Non è un torneo per chi vuol far polemiche sterili zonawrestling.net