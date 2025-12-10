Serie C | questa sera in campo Turno infrasettimanale per Agliana e Bottegone

Sport.quotidiano.net | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera si disputano le partite della tredicesima giornata di andata del girone C della Serie C, con Agliana e Bottegone Endiasfalti impegnate in incontri infrasettimanali. L'Agliana riceve la Virtus Certaldo al PalaCapitini, mentre il Bottegone affronta la Valentina’s Camicette. Appuntamento alle 21 per una serata all'insegna della competizione.

Endiasfalti Agliana e Valentina’s Camicette Bottegone tornano in campo questa sera per disputare la tredicesima giornata di andata del girone C della Conference Nord Ovest del campionato di Serie C: la prima ospiterà la Virtus Certaldo al PalaCapitini di Agliana a partire dalle 21.15, la seconda se la vedrà con l’Enic Unione Sportiva Pino Firenze dalle 20 alla palestra Martin Luther King di Bottegone. L’Endiasfalti, reduce dall’amaro verdetto di Sansepolcro (sconfitta al termine di due tempi supplementari), ha necessità di tornare al successo, per non perdere il treno delle squadre d’alta classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

serie c questa sera in campo turno infrasettimanale per agliana e bottegone

© Sport.quotidiano.net - Serie C: questa sera in campo. Turno infrasettimanale per Agliana e Bottegone

Si conclude questa sera la serie drammatica con Gianmarco Saurino

Calcio, risultati serie A: questa sera Parma-Torino, Genoa-Lazio

Calcio serie C. Gubbio sotto i riflettori con il Pontedera. Tutti i numeri della sfida di domenica sera

serie c sera campoSerie C, il calendario della 17^ giornata su Sky: le partite e gli orari - Di nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 17^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1. Si legge su sport.sky.it