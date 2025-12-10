Serie B ufficiali le designazioni arbitrali per la sedicesima giornata del campionato cadetto | le scelte

L’Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la sedicesima giornata della Serie B, il turno che si disputerà nel weekend. Le scelte per le partite del campionato cadetto sono state rese note tramite un comunicato ufficiale, consentendo ai club e ai tifosi di conoscere gli arbitri assegnati alle varie sfide.

Serie B, annunciate le designazioni arbitrali per la sedicesima giornata del campionato cadetto. Ecco le scelte dell’AIA Con un comunicato ufficiale sul sito, l’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha reso note le designazioni arbitrali del campionato di Serie B per il turno che si giocherà nel weekend, e valido per l’16a giornata del campionato cadetto. PALERMO . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Serie B, ufficiali le designazioni arbitrali per la sedicesima giornata del campionato cadetto: le scelte

Serie B quindicesima giornata | probabili formazioni e dove vedere le partite in tv - Zazoom Social News

Empoli-Palermo domenica 07 dicembre 2025 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici - Zazoom Social News

Palermo-Sampdoria a Pezzuto: tutte le designazioni della 16ª giornata di Serie BKT - Ufficiali le designazioni arbitrali della 16ª giornata di Serie B: Pezzuto dirige Palermo- Secondo ilovepalermocalcio.com

Empoli–Palermo affidata a Dionisi: tutte le designazioni della 16ª giornata - Tutte le designazioni arbitrali della 16ª giornata di Serie B: Empoli–Palermo sarà diretta da Dionisi, con Yoshikawa e Barone assistenti e Santoro al VAR. Lo riporta ilovepalermocalcio.com

Le prime foto ufficiali della serie di #PrimeVideo diretta da Guy Ritchie, #YoungSherlock con Hero Fiennes Tiffin nel ruolo del famoso detective alle prese con il suo primo caso. In streaming nel 2026. Vai su X

UFFICIALI DI GARA | ESORDIO IN SERIE A1 F Domenica 7 Dicembre Gianmarco Lentini, arbitro del nostro Comitato, ha fatto il suo esordio in Serie A1 Femminile, dirigendo come secondo arbitro la gara tra Reale Mutua Fenera Chieri e Bartoccini Perugia - facebook.com Vai su Facebook