Serie A scossone in casa Torino | ufficiale l’esonero del direttore sportivo! Cos’è successo

Il Torino ha annunciato l’esonero immediato del direttore sportivo, segnando un importante scossa nel settore dirigenziale del club. Questa decisione arriva in un momento di tensione e cambiamenti all’interno della società, influenzando il futuro della squadra e la strategia di mercato. Ecco i dettagli di questa decisione e le possibili ripercussioni.

Inter News 24 Serie A agitata dal ribaltone dirigenziale in granata: il Torino comunica l'esonero immediato del responsabile dell'area tecnica. Scossone improvviso in Serie A sul fronte dirigenziale. Il Torino ha ufficializzato l'esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall'incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell'Area Tecnica del club. Una decisione che arriva a stagione in corso e che apre una nuova fase all'interno della struttura granata. Il club piemontese ha comunicato la scelta attraverso una nota ufficiale, ringraziando il dirigente per l'impegno profuso nel corso della sua esperienza durata quasi sei anni.

