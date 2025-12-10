Seriate investe nella Casetta sul Serio | via libera al progetto di efficientamento energetico
Seriate. Con l’incontro del 9 dicembre la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria della “ Casetta sul Serio ”, un intervento che segna l’avvio della fase operativa verso la riqualificazione energetica dell’edificio, luogo simbolo di aggregazione e attività educative della comunità seriatese. L’opera punta a ridurre i consumi, migliorare il comfort interno e rendere la struttura più efficiente e funzionale sia in inverno che in estate. Nello specifico, il progetto prevede la sostituzione dei serramenti esterni, oggi obsoleti, con nuovi infissi in alluminio e vetri per migliorare isolamento termico e acustico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
