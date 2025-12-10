Seriate investe nella Casetta sul Serio | via libera al progetto di efficientamento energetico 

Seriate ha approvato il progetto di efficientamento energetico della “Casetta sul Serio”, un intervento volto alla manutenzione straordinaria dell’edificio. L’approvazione, avvenuta durante l’incontro del 9 dicembre, segna l’inizio dei lavori per la riqualificazione energetica di un luogo simbolo di aggregazione e attività educative per la comunità.

Seriate. Con l'incontro del 9 dicembre la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria della " Casetta sul Serio ", un intervento che segna l'avvio della fase operativa verso la riqualificazione energetica dell'edificio, luogo simbolo di aggregazione e attività educative della comunità seriatese. L'opera punta a ridurre i consumi, migliorare il comfort interno e rendere la struttura più efficiente e funzionale sia in inverno che in estate. Nello specifico, il progetto prevede la sostituzione dei serramenti esterni, oggi obsoleti, con nuovi infissi in alluminio e vetri per migliorare isolamento termico e acustico.