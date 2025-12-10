Sergio Flamigni è morto a 100 anni | partigiano parlamentare Pci e studioso del caso Moro

È morto a 100 anni Sergio Flamigni, partigiano, deputato e poi senatore del Pci dal 1968 al 1987, componente delle commissioni Antimafia e delle commissioni parlamentari di inchiesta sul caso Moro e sulla P2. Uno più attenti studiosi del caso Moro, con i libri “La tela del ragno”, “Trame atlantiche, “Convergenze parallele”. Nel 2005 ha fondato l’ Archivio Flamigni, per mettere a disposizione degli studiosi l’imponente documentazione raccolta in materia di terrorismo, stragi, mafia, P2. “Una vita al servizio della democrazia, della Costituzione, delle istituzioni, della memoria storica, della ricerca di verità, fedele agli ideali di gioventù”, si legge nella nota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sergio Flamigni è morto a 100 anni: partigiano, parlamentare Pci e studioso del caso Moro

