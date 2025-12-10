Sergio Flamigni addio al partigiano instancabile ricercatore della verità

Ildifforme.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sergio Flamigni, figura storica del Partito Comunista Italiano, si è spento a 100 anni. Partigiano e politico di rilievo, ha dedicato la vita alla ricerca della verità e alla difesa dei valori democratici. La sua lunga carriera, attraversata dagli anni della Resistenza fino all’impegno istituzionale, lascia un’eredità significativa nel panorama politico e culturale italiano.

Era ricoverato in ospedale, a Bracciano. L’annuncio in una nota dell’Archivio che porta il suo nome. E’ morto a 100 anni tondi, Sergio Flamigni, partigiano, deputato e poi senatore del Pci negli anni d’oro del partito, dal 1968 al 1987. Ha dedicato la sua vita a studiare ed approfondire il caso Moro, fino a conoscerne . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

sergio flamigni addio al partigiano instancabile ricercatore della verit224

© Ildifforme.it - Sergio Flamigni, addio al partigiano “instancabile ricercatore della verità”

sergio flamigni addio partigianoMorto Sergio Flamigni, aveva 100 anni: addio al partigiano e senatore studioso del caso Moro - Nato a Forlì, ha fondato l’archivio che porta il suo nome per mettere a disposizione l'imponente documentazione raccolta in materia di terrorismo, stragi, mafia, P2 ... Da msn.com