Sergio Flamigni addio al partigiano instancabile ricercatore della verità
Sergio Flamigni, figura storica del Partito Comunista Italiano, si è spento a 100 anni. Partigiano e politico di rilievo, ha dedicato la vita alla ricerca della verità e alla difesa dei valori democratici. La sua lunga carriera, attraversata dagli anni della Resistenza fino all’impegno istituzionale, lascia un’eredità significativa nel panorama politico e culturale italiano.
Era ricoverato in ospedale, a Bracciano. L’annuncio in una nota dell’Archivio che porta il suo nome. E’ morto a 100 anni tondi, Sergio Flamigni, partigiano, deputato e poi senatore del Pci negli anni d’oro del partito, dal 1968 al 1987. Ha dedicato la sua vita a studiare ed approfondire il caso Moro, fino a conoscerne . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Sergio Flamigni, morto l’ex senatore Pci. Partigiano, aveva compiuto cento anni Vai su X
Il Natale Flamigni entra in scena! Tutti i nostri Panettoni sono pronti a conquistarti con il loro gusto inconfondibile. Scoprili ora nel nostro shop online! - facebook.com Vai su Facebook
Morto Sergio Flamigni, aveva 100 anni: addio al partigiano e senatore studioso del caso Moro - Nato a Forlì, ha fondato l’archivio che porta il suo nome per mettere a disposizione l'imponente documentazione raccolta in materia di terrorismo, stragi, mafia, P2 ... Da msn.com
“Derubato così”. Il famoso italiano colpito in un istante, il video che fa vedere tutto thesocialpost.it
Ucraina, Meloni scarica Zelensky: "Devi fare concessioni territoriali dolorose", e appoggia pressing di Trump ... ilgiornaleditalia.it
Corriere di 67 anni vittima di un incidente stradale. E’ caccia al pirata della strada. La tragedia alle 4 e ... dayitalianews.com
Mainoo al Napoli, arriva l’annuncio: importanti novità sul colpo di mercato spazionapoli.it
"Sono incinta", lui non vuole riconoscere il bambino e lei gli spara alle gambe. E' accaduto a Bari gazzettadelsud.it
Warner, Craig Kallman nuovo Chief Music Officer lettera43.it