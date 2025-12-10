Serata di premiazioni al teatro Testori due le competizioni in concorso | Essenza di prodigi e Materia di prodigi
Domenica 14 dicembre al Teatro Testori si terrà una serata di premiazioni per le competizioni
Domenica 14 dicembre, dalle ore 17, il Teatro Testori accoglierà un unico grande evento conclusivo all’insegna dell’arte e del teatro: un pomeriggio di festa che vedrà le esibizioni a cura delle compagnie teatrali forlivesi di FOEmozioni, le premiazioni assegnate dalle giurie e dal pubblico. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Paladino d'Oro Sport Film Festival, il gran galà al teatro Politeama: la serata delle premiazioni
PIEMONTE AWARDS 2025 – ORGOGLIO BC SETTIMO! Una serata speciale ad Avigliana per le premiazioni FIBS Piemonte? Livia Bianco Tecnico della nostra società, da sempre punto di riferimento per i più piccoli del Minibaseball e per il Torneo Mini Vai su Facebook
Stato contro Nolan, al Teatro Testori va in scena il rapporto tra potere e verità - Città di Forlì Festival Teatrale Nazionale, la rassegna organizzata da FO_Emozioni, 11 gruppi forlivesi insieme per il Teatro in collaborazione con il Comune di Forlì, Assessorato ... Come scrive forli24ore.it
