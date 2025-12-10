Senza Cri tra i 6 finalisti di Sanremo Giovani con Spiagge | un inno all’amore vero tra urban pop e poesia

Senza Cri si distingue tra i 6 finalisti di Sanremo Giovani con il brano “Spiagge”, un inno all’amore autentico che unisce urban pop e poesia. L’artista, simbolo di libertà e autenticità, presenta una canzone già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, pubblicata da ADA/Warner Music Italy.

Senza Cri, artista che ha fatto del proprio nome un manifesto di libertà ed autenticità, è tra i 6 finalisti di Sanremo Giovani con il brano “Spiagge”, già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali per ADAWarner Music Italy. Classe 2000, identità non-binary, una scrittura fragile e fortissima allo stesso tempo: Senza Cri porta sul palco di Sanremo Giovani una canzone che è dichiarazione d’amore, ma anche dichiarazione d’intenti sul proprio modo di fare musica. “Spiagge”: una synth ballad che sa di mare, amore e crescita. “ Spiagge ” è una synth ballad dal respiro intimo e crescente. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com