Senza Cri tra i 6 finalisti di Sanremo Giovani con Spiagge | un inno all’amore vero tra urban pop e poesia
Senza Cri si distingue tra i 6 finalisti di Sanremo Giovani con il brano “Spiagge”, un inno all’amore autentico che unisce urban pop e poesia. L’artista, simbolo di libertà e autenticità, presenta una canzone già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, pubblicata da ADA/Warner Music Italy.
Senza Cri, artista che ha fatto del proprio nome un manifesto di libertà ed autenticità, è tra i 6 finalisti di Sanremo Giovani con il brano “Spiagge”, già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali per ADAWarner Music Italy. Classe 2000, identità non-binary, una scrittura fragile e fortissima allo stesso tempo: Senza Cri porta sul palco di Sanremo Giovani una canzone che è dichiarazione d’amore, ma anche dichiarazione d’intenti sul proprio modo di fare musica. “Spiagge”: una synth ballad che sa di mare, amore e crescita. “ Spiagge ” è una synth ballad dal respiro intimo e crescente. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
Sanremo Giovani, ecco chi sono i sei finalisti Vai su X
Italian Music. Ecco i 6 finalisti di #SanremoGiovani, che parteciperanno alla finale sul palco di Sarà Sanremo il 14 dicembre: • Angelica Bove • Antonia • Nicolò Filippucci • Seltsam • Senza Cri • Welo - facebook.com Vai su Facebook
Sanremo Giovani, i 6 finalisti che sognano l'Ariston: tre arrivano da Amici, una da X Factor - Il viaggio dei Giovani di Sanremo che sognano l'Ariston è arrivato quasi alla conclusione. Lo riporta msn.com
Quando Sophie Kinsella rivelò di soffrire di un tumore aggressivo al cervello: “Un messaggio d’amore a tutti ... quotidiano.net
Se il Napoli riscatta Hojlund, dall’estate 2027 avrà una clausola di 85 milioni valida per i club stranieri ... ilnapolista.it
Sophie Kinsella, addio alla scrittrice bestseller di I love Shopping iltempo.it
La Casa sull'albero vince il premio Maggio dei libri iltempo.it
Barbara D’Urso, è finita così: il retroscena dal mondo tv tvzap.it
Alis e Anita, i due colossi di trasporti e logistica uniti per fare la differenza liberoquotidiano.it