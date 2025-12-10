Sensibilizzazione | l' Ordine dei farmacisti in classe per parlare delle dipendenze

Il Liceo ‘Filippo Buonarroti’ di Pisa e l’Ordine dei farmacisti hanno unito le forze per promuovere un progetto di prevenzione e sensibilizzazione sulle dipendenze. L'iniziativa mira a educare gli studenti sui rischi legati a varie forme di dipendenza, promuovendo comportamenti consapevoli e informati.

Il Liceo 'Filippo Buonarroti' e l'Ordine dei farmacisti di Pisa hanno organizzato un progetto di prevenzione e sensibilizzazione contro alcune delle maggiori dipendenze. Gli incontri, rivolti alle classi prime, si sono svolti nell'Auditorium del liceo dove il presidente dell'Ordine, il dottor.

