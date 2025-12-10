Senato allarme sulle querele bavaglio | il caso Bertè riaccende il tema delle pressioni ai cronisti

Il caso Bertè ha riacceso il dibattito sulle querele bavaglio e le pressioni giudiziarie ai danni dei cronisti. Un’interrogazione al Senato, firmata da vari senatori del M5S, evidenzia il rischio di utilizzo strategico delle querele temerarie per limitare la libertà di stampa e di informazione.

