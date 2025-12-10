Semestre filtro Medicina oggi il secondo appello | quando arrivano gli esiti

Oggi si svolge il secondo e ultimo appello del semestre filtro per l'accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, a tre settimane dalla prova del 20 novembre. La sessione rappresenta un momento cruciale per gli studenti in attesa degli esiti, che arrivano in un contesto di percentuali di idoneità particolarmente basse nella prima prova.

A tre settimane dalla prova del 20 novembre, che aveva registrato percentuali di idoneità molto basse, oggi si svolge il secondo e ultimo appello del semestre filtro per l’accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Le prove si tengono in 44 atenei e rappresentano l’ultima occasione per entrare nella graduatoria nazionale che sarà pubblicata a gennaio. L’appuntamento è decisivo per decine di migliaia di candidati, soprattutto dopo l’esito del primo appello: solo tra il 10 e il 15 per cento aveva superato tutte e tre le materie richieste, mentre circa un quinto era riuscito a ottenere almeno 18 in due esami. 🔗 Leggi su Lettera43.it

