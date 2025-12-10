Semestre filtro di Medicina irregolarità anche al secondo appello | chat invase da foto e domande in diretta

Durante il secondo appello del semestre filtro di Medicina, il 10 dicembre, sono emerse nuove irregolarità. Le chat WhatsApp si sono nuovamente popolate di foto, domande in diretta e richieste di aiuto, evidenziando problemi di trasparenza e sicurezza nelle prove d'esame.

Dopo le irregolarità denunciate nel corso del primo appello, anche oggi, mercoledì 10 dicembre, durante il secondo appello della prova del semestre filtro di Medicina sono state segnalate anomalie tra chat WhatsApp che sono tornate a riempirsi di domande del test, immagini delle prove e richieste di aiuto in tempo reale. E si preparano centinaia di ricorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Al via oggi le prove del secondo appello del semestre filtro a Medicina. I posti complessivi a disposizione sono 24.026 #ANSA

Secondo appello semestre filtro Medicina 2025: il 10 dicembre si decide tutto. Date, esami e cosa accade dopo l’ultima prova - Il nuovo semestre filtro di Medicina, introdotto per cambiare le modalità di accesso al corso di laurea a partire dall’anno accademico 2025/2026, ha già rivoluzionato il percorso degli studenti. Riporta alphabetcity.it