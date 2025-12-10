Semestre filtro a Medicina oggi il secondo appello | le impressioni degli studenti

Oggi, 10 dicembre 2025, si è svolto il secondo e ultimo appello del semestre filtro a Medicina, dopo la prima prova del 20 novembre scorso. La sessione, molto attesa dagli studenti, ha suscitato diverse impressioni e reazioni, chiudendo un periodo di grande fermento e preparazione per l'accesso alle facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria.

