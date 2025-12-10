Semaforo antismog a Torino scatta il livello 2 rosso dopo un giorno di arancio | le limitazioni

A Torino, le misure di limitazione del traffico sono state revise a causa delle condizioni di qualità dell'aria. Dopo un giorno di restrizioni arancioni, il semaforo antismog è passato al livello 2 (rosso), con conseguenti nuove restrizioni in vigore da giovedì 11 dicembre.

