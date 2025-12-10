Semaforo antismog a Torino scatta il livello 2 rosso dopo un giorno di arancio | le limitazioni

Torinotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino, le misure di limitazione del traffico sono state revise a causa delle condizioni di qualità dell'aria. Dopo un giorno di restrizioni arancioni, il semaforo antismog è passato al livello 2 (rosso), con conseguenti nuove restrizioni in vigore da giovedì 11 dicembre.

Mercoledì 10 dicembre le misure di limitazione del traffico sono passate al livello 1 (arancio) mentre giovedì 11 dicembre saranno al livello 2 (rosso). I dati previsionali forniti da Arpa Piemonte evidenziano infatti il superamento del valore di 50 e poi 75 mcgmc di concentrazione media. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

semaforo antismog torino scattaMisure antismog a Torino: da mercoledì 10 dicembre scatta il livello arancio - Da mercoledì 10 dicembre entreranno in vigore, a Torino, le misure previste dal livello 1 (arancio) del semaforo antismog. Come scrive ecoincitta.it