Segreti di famiglia 3 replica puntata 10 dicembre in streaming | Video Mediaset

Superguidatv.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, mercoledì 10 dicembre, torna in streaming su Video Mediaset un nuovo episodio di

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 10 dicembre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ).  Nella puntata odierna Nil, ottenute informazioni dal procuratore Efe, corre alla centrale di polizia per difendere Dilek. Dopo l’interrogatorio, Dilek viene trasferita in cella. Aylin, appresa la verità sulla rapitrice di Mercan, corre a prendere Elif a scuola. Nel frattempo, Yekta mobilita i dipendenti dello studio Tilmen per cercare Filiz e Mercan. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 18 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

segreti di famiglia 3 replica puntata 10 dicembre in streaming video mediaset

© Superguidatv.it - Segreti di famiglia 3, replica puntata 10 dicembre in streaming | Video Mediaset

