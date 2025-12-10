Segni particolari 7 decreti di espulsione ma sta ancora in Italia | il caso record di un 30enne egiziano
Un pregiudicato egiziano di 30 anni, con sette decreti di espulsione, continua a soggiornare in Italia nonostante i numerosi provvedimenti. L’ultimo arresto è avvenuto il primo dicembre, evidenziando una situazione singolare e complessa di un caso record di permanenza non autorizzata nel paese.
L’ultimo arresto è arrivato il primo dicembre: un pregiudicato egiziano, 30 anni ancora da compiere e 7 decreti di espulsione sul groppone, non riesce proprio ad andarsene dall’Italia, nazione alla quale deve essersi parecchio affezionato. A ricostruire la vicenda paradossale e di mala giustizia il quotidiano Il Tempo, che riferisce che in questo momento il migrante sbarcato per pagarci le pensioni attualmente è ospitato nel carcere romano di Rebibbia con l’accusa di estorsione e furto, dopo una lunga serie di reati commessi nella Capitale e nei dintorni nel corso di appena 20 mesi. Se 7 decreti di espulsione vi sembrano pochi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Diego Martini, segni particolari: un sorriso che smonta qualsiasi interrogatorio, un fiuto infallibile per la verità… e oggi anche una candelina in più!!! Buon compleanno ad Eugenio Mastrandrea, il nostro Capitano di #DonMatteo15! Vai su Facebook
