Praise Ogie, giovane promessa dell’Under 15 della Una Hotels, si sta facendo notare con prestazioni di alto livello. La Ludec Cup ha messo in mostra il suo talento, confermando il suo potenziale. Resta da valutare se sarà il prossimo grande nome della cantera biancorossa.

L’ennesimo golden boy della cantera biancorossa è in rampa di lancio? Presto per dirlo, ma la Ludec Cup disputata da Praise Ogie, giocatore dell’ Under 15 della Una Hotels, è stata davvero di altissimo livello. Nella seconda edizione della kermesse che si è svolta a Porcari (Lucca) sono stati convocati i migliori 96 prospetti dell’annata 2011 provenienti da tutta Italia. Il baby reggiano ha letteralmente trascinato la sua squadra ‘ Zone Press ’ durante la manifestazione, cedendo solamente nella finalissima contro i ‘ Box Out ’ per 99-97; Ogie ha firmato un torneo da 16.5 punti, 5.8 rimbalzi e una valutazione di 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Segnatevi un nome: Ogie. Promessa degli Under 15

