Seedorf sul rigore al Liverpool | Trattenuta inutile ma decisione un po’ eccessiva
Clarence Seedorf commenta l'episodio del rigore assegnato al Liverpool nella sfida di Champions, sottolineando come la trattenuta sia stata inutile ma ritenendo la decisione arbitrale un po’ eccessiva. L'ex centrocampista analizza dettagliatamente l'episodio che ha deciso la partita, offrendo una prospettiva esperta sulla situazione.
Inter News 24 Seedorf Inter analizza l’episodio che ha deciso la sfida di Champions contro il Liverpool: la disamina dell’ex centrocampista. Il rigore assegnato al Liverpool contro l’Inter continua a far discutere anche nei giorni successivi alla sfida di Champions League. L’episodio, che ha indirizzato in modo pesante l’esito del match, è stato analizzato da molti ex calciatori e addetti ai lavori. Tra questi, anche Clarence Seedorf, ex centrocampista di Milan e Inter, intervenuto su Amazon Prime UK per dire la sua sulla trattenuta contestata in area. L’olandese, quattro volte vincitore della Champions League e oggi opinionista televisivo, ha offerto una lettura equilibrata dell’azione che ha portato al penalty: da una parte la responsabilità del difensore nerazzurro, dall’altra una valutazione severa da parte dell’arbitro. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter, la sparata di Costacurta sul rigore al Liverpool scatena i tifosi sul web. Cesari fa chiarezza - Continua a far discutere il penalty concesso contro l'Inter a San Siro ai Reds in Champions League per la trattenuta di Bastoni, la moviola di Mediaset e l'umore dei social ... Si legge su sport.virgilio.it
Seedorf: “Bastoni, trattenuta inutile. Ecco come definisco il rigore per il Liverpool” - Intervenuto su Amazon Prime Uk, l'ex centrocampista di Milan e Inter Clarence Seedorf ha commentato il rigore assegnato al Liverpool ... Segnala msn.com
In Inghilterra imbarazzati per il "rigorino" del Liverpool: anche Seedorf dice la sua... Vai su Facebook
