Seedorf è un eccellente commentatore tv | non mette pressione agli intervistati che si sentono a loro agio
Clarence Seedorf si distingue come commentatore televisivo di grande talento, apprezzato per la sua capacità di mettere gli intervistati a loro agio e favorire un dialogo naturale. L’ex calciatore del Milan riceve elogi da The Athletic, che lo considera tra i migliori commentatori sportivi nelle partite di Champions League, grazie alla sua competenza e al suo stile equilibrato.
The Athletic elogia Clarence Seedorf nel ruolo di commentatore tv; l’ex calciatore olandese del Milan sembra essere tra i più spiccati commentatori sportivi per le partite di Champions. L’elogio a Seedorf come commentatore sportivo tv. Athletic scrive: Ci sono poche cose su cui la maggior parte delle persone è d’accordo nel calcio. Una di queste è che Clarence Seedorf è stato un giocatore brillante, ma nella maggior parte delle squadre per cui ha giocato, non era il più importante, o il più appariscente. Tutti amavano il Seedorf giocatore. E ora, sembra che tutti lo amino da commentatore esperto tv. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa foto Seedorf a 46 anni. E guardandolo non diresti mai che ha smesso. Clarence ha ancora quel passo fiero, quello sguardo di chi ha visto tutto ma non ha perso la fame. Il fisico è lo stesso di quando comandava il centrocampo, ma è lo spirito che im - facebook.com Vai su Facebook
