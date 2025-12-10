Seedorf è un eccellente commentatore tv | non mette pressione agli intervistati che si sentono a loro agio

Clarence Seedorf si distingue come commentatore televisivo di grande talento, apprezzato per la sua capacità di mettere gli intervistati a loro agio e favorire un dialogo naturale. L’ex calciatore del Milan riceve elogi da The Athletic, che lo considera tra i migliori commentatori sportivi nelle partite di Champions League, grazie alla sua competenza e al suo stile equilibrato.

