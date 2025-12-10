Sedotta e abbandonata incinta | 26enne barese spara all’ex che non voleva riconoscere il figlio

Una vicenda drammatica a Bari coinvolge una giovane donna di 26 anni, incinta, che ha sparato all'ex convivente che si rifiutava di riconoscere il figlio. La situazione richiama atmosfere di storie famose come Pupetta Maresca e Filumena Marturano, evidenziando tensioni e drammi legati alla maternità e ai rapporti di coppia.

Una storia a metà tra una novella Pupetta Maresca e Filumena Marturano di Eduardo De Filippo. È successo a Bari. Dice all'uomo con cui ha avuto una relazione di essere rimasta incinta e, quando lui si rifiuta di riconoscere la paternità del bambino, gli spara tre colpi di pistola contro, uno dei quali lo ferisce a una gamba. I fatti risalgono allo scorso 8 marzo quando la giovane donna, una 26enne, è stata arrestata nei giorni scorsi dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della procura. L'uomo, che fu trasportato in ospedale, inizialmente disse di essere stato ferito da uno sconosciuto mentre faceva jogging.

