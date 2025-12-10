Sede del Pd a Chiavari vandalizzata la lettera anonima dei presunti autori | Avevamo bevuto troppo

La sede del Pd a Chiavari è stata vandalizzata, con una lettera anonima in cui i presunti autori spiegano: “Avevamo bevuto troppo”. L’episodio ha suscitato attenzione e polemiche, richiamando le tensioni legate alla violenza politica e alle intimidazioni di matrice fascista che si sono verificate recentemente.

Si era parlato di violenza politica, un’ aggressione squadrista dall’inconfondibile matrice fascista. C’era stata la condanna da parte della politica regionale e persino di Elly Shlein. Ora una lettera anonima rischia di ribaltare la possibile ricostruzione dei danneggiamento al circolo locale di Chiavari del Partito Democratico: la politica – dice la lettera – non c’entra. Almeno è quanto si legge nel testo senza firma lasciato nell’androne della sede de Il Secolo XIX da un ragazzo dal volto coperto. La firma: “ Ragazzi del misfatto “. La lettera è autentica? Gli autori sono davvero coloro che hanno danneggiato il circolo dem a suon di cori che inneggiavano al Duce? E’ una burla, l’opera di un mitomane, una giustificazione per nascondere l’impeto di un momento e gli spiriti nostalgici veri o presunti? La lettera è stata requisita dalla polizia per gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sede del Pd a Chiavari vandalizzata, la lettera anonima dei presunti autori: “Avevamo bevuto troppo”

Vandalizzata la sede del Pd di Chiavari I militanti | Attacco squadrista inneggiavano al Duce - Zazoom Social News

Atti vandalici al Cardeto abbattute sette piante | la denuncia contro ignoti sporta dal Comune - Zazoom Social News

Vandali imbrattano vetrata sede Pd Chiavari, la solidarietà di Elly Schlein - "Un gruppo di persone, al momento non ancora identificate, ha raggiunto la sede del Partito Democratico in via Costaguta - Scrive rainews.it

Chiavari, vandalizzata sede del Pd. Ghio: inneggiavano al Duce - “La scorsa notte l’ingresso della Sala Gramsci di Chiavari, sede del circolo del Partito Democratico, è stato gravemente vandalizzato pare da un gruppo di giovani che, secondo quanto riportato dalle ... Riporta ligurianotizie.it

Chiavari, blitz contro la sede Pd, lettera di scuse: eravamo ubriachi Vai su Facebook

«Non ci lasceremo intimidire», il PD rilancia il proprio impegno dopo gli atti vandalici ai danni della sede di Chiavari buff.ly/fWPyshL Vai su X