Secondo fine settimana di Tutti Matti sotto Zero

Il festival Tutti Matti sotto Zero prosegue il suo secondo fine settimana, portando spettacoli di circo contemporaneo e magie nouvelle a Parma e provincia. Alla sua undicesima edizione, il festival offre un ricco programma di eventi natalizi, confermando il successo del primo weekend sold out e attirando appassionati di arte e intrattenimento fino al 6 gennaio 2026.

Dopo un primo weekend tutto sold out di grande successo, prosegue la programmazione di Tutti Matti sotto Zero, festival internazionale di circo contemporaneo e magie nouvelle alla sua XI edizione, che sino al 6 gennaio 2026, allieterà le feste natalizie a Parma e provincia con spettacoli, per. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

- Dall'8 al 14 Dicembre 2025 L'accensione del nostro magnifico albero di Natale ha incantato tutti. Con la nuova settimana, e il nuovo diary, entriamo nel momento più magico dell'anno: il secondo fine settimana delle f - facebook.com Vai su Facebook