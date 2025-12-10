Secondigliano violenza di genere | sono state un successo le giornate dedicate alla difesa personale

Le iniziative dedicate alla difesa personale a Secondigliano, svoltesi il 2 e 4 dicembre presso il centro Cristal Fitness, hanno evidenziato l’efficacia della collaborazione locale nel contrasto alla violenza di genere. Attraverso queste giornate, la comunità ha dimostrato come l’unione e l’impegno condiviso possano rappresentare strumenti concreti di prevenzione e sensibilizzazione.

Napoli – Le due giornate del 2 e 4 dicembre alla Cristal Fitness, nel quartiere Secondigliano, hanno lasciato un’impressione chiara: quando un territorio decide di fare rete contro la violenza di genere, qualcosa si muove davvero. L’iniziativa, pensata come momento gratuito di avvicinamento alla difesa personale femminile, non si è limitata alla pratica tecnica. In . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Secondigliano, violenza di genere: sono state un successo le giornate dedicate alla difesa personale

Pronti altri due appuntamenti a Salerno e a Battipaglia. L’evento contro la violenza sulle donne Approfondisci: - facebook.com Vai su Facebook

Violenza di genere: prima proiezione a Senigallia per “Io sono Giulia” - La violenza di genere raccontata attraverso il docufilm “Io sono Giulia”, soggetto e regia di Luca Pagliari. Scrive senigallianotizie.it