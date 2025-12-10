Se scappi ti assumo Porte aperte ai migranti

L'Emilia-Romagna si prepara a un forte incremento della domanda di manodopera tra il 2024 e il 2028, stimando oltre 300.000 nuovi lavoratori necessari. Questa esigenza rappresenta l’8,4% del fabbisogno nazionale, aprendo nuove opportunità di occupazione e attivando politiche di integrazione e assunzione di migranti per rispondere alle sfide del mercato del lavoro.

Tra il 2024 e il 2028 si stima per l’ Emilia-Romagna un fabbisogno di oltre 300.000 nuovi lavoratori, rappresentando l’8,4% del fabbisogno nazionale totale della forza lavoro. Secondo i dati Ocse, nel 2060 in Italia ci sarà una mancanza del 34% di forza lavoro. Per affrontare la crescente carenza di manodopera e offrire alle imprese nuove opportunità di incontro tra domanda e offerta, Confindustria Emilia ha avviato ‘ Se scappi, ti assumo ’, un percorso di inclusione nel mondo del lavoro rivolto ai migranti già ospitati nei Cas - centri di accoglienza straordinaria presenti sul territorio, a partire da quello della Città Metropolitana di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Se scappi ti assumo". Porte aperte ai migranti

