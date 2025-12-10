Se Napoli è la città nel mondo in cui si mangia meglio secondo TasteAtlas non lo deve solo a 5 piatti

Napoli, riconosciuta come la città con la miglior cucina al mondo secondo TasteAtlas, vanta una tradizione culinaria ricca e diversificata. Sebbene cinque piatti rappresentino simbolicamente questa eccellenza, la vera essenza della cucina napoletana si esprime in un'ampia varietà di specialità che rendono la città un vero paradiso gastronomico.

