Se Napoli è la città nel mondo in cui si mangia meglio secondo TasteAtlas non lo deve solo a 5 piatti
Napoli, riconosciuta come la città con la miglior cucina al mondo secondo TasteAtlas, vanta una tradizione culinaria ricca e diversificata. Sebbene cinque piatti rappresentino simbolicamente questa eccellenza, la vera essenza della cucina napoletana si esprime in un'ampia varietà di specialità che rendono la città un vero paradiso gastronomico.
Il primato della miglior cucina al mondo, quella napoletana, non è solo di cinque piatti, come asserisce TasteAtlas: la scelta fra specialità è incredibilmente vasta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
