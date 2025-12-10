Se la prenderanno con me Garlasco spunta l’audio shock che scagiona Stasi

Nuovi elementi emergono nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, riaccendendo il dibattito sul coinvolgimento di Alberto Stasi. Un audio recentemente diffuso solleva questioni e apre spazi a nuove interpretazioni, alimentando discussioni e speculazioni sulla verità dietro il tragico episodio.

Nuovi elementi tornano ad alimentare il dibattito sul delitto di Garlasco, il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Accanto alla linea difensiva legata agli oggetti “comuni” che sarebbero stati toccati sia dalla vittima sia da Andrea Sempio, nelle ultime ore si sono aggiunti ulteriori dettagli, questa volta riguardanti Alberto Stasi e una serie di intercettazioni risalenti ai giorni successivi al delitto. Garlasco, l’intercettazione tra Alberto Stasi e il padre Nicola. Nel corso della trasmissione Quarta Repubblica (Rete 4), condotta da Nicola Porro, è stata mandata in onda un’intercettazione ritenuta significativa dagli inquirenti e dalle parti civili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it