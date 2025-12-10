Se in Italia bloccano l’accesso libero ai porno succederanno due cose | il caso di Londra

L'introduzione della verifica dell'età sulle piattaforme per adulti ha portato a una diminuzione del traffico, come evidenziato dal caso di Londra e dai report di Ofcom. In Italia, il possibile blocco dell'accesso libero ai contenuti pornografici potrebbe avere effetti simili, sollevando questioni sulla regolamentazione e l'impatto sulla fruizione di questi servizi.

Ofcom è l'autorità che regola i servizi di comunicazione nel Regno Unito. Secondo i suoi report con l'introduzione della verifica dell'età il traffico verso le piattaforme è sceso. In compenso sono aumentati gli autenti che usano la VPN.

