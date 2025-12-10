Se il nome del bebé rovina la serata
Stasera alle 21 al teatro di Casalgrande va in scena
Stasera alle 21 al teatro di Casalgrande va in scena " Le Prenom. Cena tra amici " di Alexandre de La Patellière e Matthieu Depalorte, proposta nella versione italiana di Fausto Paravidino. Con Lisa Galantini, Alberto Giusta, Davide Lorino, Elisabetta Mazzullo e Aldo Ottobrino, diretti dalla regia Antonio Zavatteri. Una produzione CMCNidodiragno, Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona. Quarantenni a confronto tra colpi di scena, battute comiche, amicizia, rancori e legami profondi. Serata conviviale a casa di due professori (liceo lei, università lui) dichiaratamente di sinistra. Tra parenti e amici inizia un gioco di provocazione e di verità che si allarga fino a diventare il ritratto di una generazione: tra meschinità e grandi sentimenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Cena tra amici " di Alexandre de La Patellière e Matthieu Depalorte, proposta nella versione italiana di Fausto Paravidino.
