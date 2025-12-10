Se il fascismo non è un' opinione l' antifascismo non può essere un clichè

L'articolo esplora il rapporto tra fascismo e antifascismo, sottolineando come il primo sia considerato un crimine piuttosto che un'opinione. Attraverso citazioni di figure storiche come Sandro Pertini e Giacomo Matteotti, si evidenzia l'importanza di una posizione ferma contro ogni forma di totalitarismo e intolleranza.

“Il fascismo non è un’opinione, è un crimine”, ha detto Sandro Pertini, anzi no, lo ha detto Giacomo Matteotti. In realtà non lo ha detto nessuno dei due, perlomeno non in quei termini, ma poco importa: alla festa dei meme la filologia è un’intrusa malvoluta. Se la pseudo-citazione s’imprime così bene nella memoria è perché è congegnata in accordo alle esigenze sbrigative dei tempi: combina i benefici identitari dell’esorcismo ideologico, la mancanza di curiosità sbandierata con fierezza e la pigra scorciatoia dell’esposto in procura. La fatica del lavoro intellettuale e della lotta sociale sono cancellate per incantesimo verbale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

