L’emorragia post partum può suscitare preoccupazioni riguardo alle future gravidanze. Dopo un episodio di sanguinamento significativo, molte donne si chiedono se ci siano rischi ricorrenti o complicazioni future. È importante comprendere le cause e le modalità di gestione per garantire una gravidanza sicura. Questo articolo affronta le principali preoccupazioni e fornisce informazioni utili in merito.

© Gravidanzaonline.it - “Se ho avuto un’emorragia post parto, potrebbe ricapitarmi alla prossima gravidanza?”

Buongiorno, purtroppo ho avuto un’emorragia post partum dopo un parto naturale tre anni fa. Era il mio primo figlio. Ora sono incinta di nuovo e questo pensiero mi sta creando molta ansia. Esistono strategie preventive in caso si abbia avuto un’emorragia in passato? È qualcosa che tende a ripetersi o dipende dalle circostanze del singolo parto? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Gravidanzaonline.it

Richiesta Buonasera a tutte,sono incinta,terza gravidanza e terzo cesareo programmato per il 23 dicembre...gli altri due cesarei sono andati bene,a parte il dolore i primi giorni ma non ho avuto nessuna complicazione...adesso sono terrorizzata,so che il terzo - facebook.com facebook