Se hai una dignità dimettiti Salvini esplode così davanti a Del Debbio | attacco shock

L'ultima puntata di 4 di Sera, trasmissione guidata da Paolo Del Debbio, è stata teatro di uno scontro frontale tra Matteo Salvini e Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu per i diritti umani nei Territori palestinesi. Durante la diretta, il leader della Lega ha contestato pubblicamente le recenti dichiarazioni della funzionaria, definendole incompatibili con la rappresentanza italiana presso le Nazioni Unite e sollecitandone le dimissioni immediate. Salvini ha fatto riferimento a una campagna lanciata da un quotidiano nazionale, sottolineando l'importanza della raccolta firme per chiedere che la funzionaria Onu lasci il proprio incarico: "Sul quotidiano Il Tempo è stata lanciata una raccolta di firme per chiedere le dimissioni di questa signora che non può rappresentare me, te e gli italiani all'Onu.