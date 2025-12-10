Se giochiamo al massimo livello siamo migliori

Marcelino ha commentato la sfida imminente tra Villarreal e Copenhagen, sottolineando l'importanza di giocare al massimo livello per affermarsi. Le sue parole evidenziano l’approccio mentale e tattico richiesto per affrontare una partita cruciale, in un contesto di alta tensione e aspettative. Ecco le sue considerazioni sulla sfida che si terrà domani.

Marcelino ha analizzato la partita che il Villarreal giocherà domani contro il Copenhagen. L'allenatore giallo spera che la sua squadra mostri la sua versione migliore perché crede che con essa siano superiori alla squadra danese. L'allenatore ritiene che abbiano fatto bene ad aver ottenuto più punti nella competizione e spera che le sconfitte non incidano in questa giornata. Come un'altra partita: "Dobbiamo affrontarla come una partita qualsiasi. L'affronteremo come le altre, con l'unico obiettivo di vincere e competere e come risultato di sommare i tre punti.

