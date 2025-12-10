Se devi cambiare smartphone scegli tra i migliori in circolazione

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, questa guida ti propone le migliori opzioni attualmente disponibili sul mercato. Scopri modelli affidabili, innovativi e adatti a ogni esigenza, per fare una scelta informata e soddisfacente.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. I migliori smartphone continuano ad evolversi, anno dopo anno, cercando di ritoccare l'asticella sempre più verso l'alto. Prima ero i megapixel nella fotocamera posteriore, poi l'AI e ora lo spessore della scocca: la ricerca e lo sviluppo sono continui e questo consente ai produttori di far uscire telefoni sempre nuovi, abbassando i prezzi di quelli leggermente più datati. Lo sbarco dell'ultimo Samsung Galaxy S25 Edge (di soli 5,8 millimetri) testimonia il ritorno dei telefoni leggeri e pratici da utilizzare. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Se devi cambiare smartphone, scegli tra i migliori in circolazione

Il monologo di Maurizio Crozza sulla Flotilla e la Striscia di Gaza: «C'è un momento nella storia in cui se vuoi cambiare le cose devi essere irresponsabile per forza»

Windows 11 in azienda: devi davvero cambiare tutti i PC? Hai ancora un parco macchine con Windows 10 e stai pensando di cambiare metà ufficio per passare a Windows 11? Spoiler: non è detto che tu debba rottamare tutto. Nel nuovo video sul nostro ca - facebook.com Vai su Facebook

Devi cambiare subito telefono o rischi grosso: controlla la lista dei modelli che smetteranno presto di funzionare - E’ tempo di cambiare lo smartphone o si potrebbe incorrere in dei rischi grossi: ecco la lista dei modelli che presto smetteranno di funzionare. macitynet.it scrive