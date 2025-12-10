Scuola un altro successo per il Casagrande-Cesi | Paolo Bernardi è Emerging teacher of the year 2025

Ternitoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo riconoscimento nazionale per l'istruzione ternana. Lunedì 1 dicembre, presso la Sala Vasari di Palazzo della Cancelleria a Roma, il professor Paolo Bernardi dell'Istituto "Casagrande-Cesi" è stato premiato come "Teacher of the Year 2025" nella categoria "Emerging Teacher". Il titolo è stato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

