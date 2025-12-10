Scuola un altro successo per il Casagrande-Cesi | Paolo Bernardi è Emerging teacher of the year 2025
Nuovo riconoscimento nazionale per l'istruzione ternana. Lunedì 1 dicembre, presso la Sala Vasari di Palazzo della Cancelleria a Roma, il professor Paolo Bernardi dell'Istituto "Casagrande-Cesi" è stato premiato come "Teacher of the Year 2025" nella categoria "Emerging Teacher". Il titolo è stato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Lorella ‘beffata’ a scuola: “Un altro prof al mio posto. Ora voglio solo giustizia”
Esame di Stato su 4 discipline, Carta docente ai precari e per biglietti aerei, assicurazione sanitaria, GPS, II ciclo corsi Indire, validità titolo ITP e molto altro. Decreto scuola approvato al Senato
Raid nel liceo Da Vinci, i primi identificati sono tutti minorenni: altro presidio davanti alla scuola
Un filo dopo l’altro, anche i bambini della scuola dell' infanzia “G.Lettieri” hanno partecipato alla magia dell’Istituto, creando con le loro manine opere semplici ma ricche di significato. ? Vai su Facebook
Cosa sta preparando WhatsApp: nuove bolle messaggi in arrivo nella versione Android screenworld.it
Bimbo morto in asilo nido, tre educatrici indagate imolaoggi.it
4mila tifosi del Napoli a Lisbona nonostante lo sciopero ilnapolista.it
Gaza, giornalisti guidati dall’esercito israeliano in un tunnel di Hamas lapresse.it
Merv, la recensione: serve un cane per far funzionare una coppia? movieplayer.it
Controlli alto impatto dei Carabinieri tarantinitime.it
Auguri a Fico dai 14 Enti di promozione sportiva della Campania, in rappresentanza di oltre mezzo milione di ... puntomagazine.it
Bimbo morto in asilo nido, tre educatrici indagate imolaoggi.it
4mila tifosi del Napoli a Lisbona nonostante lo sciopero ilnapolista.it
Gaza, giornalisti guidati dall’esercito israeliano in un tunnel di Hamas lapresse.it
Merv, la recensione: serve un cane per far funzionare una coppia? movieplayer.it
Controlli alto impatto dei Carabinieri tarantinitime.it
Auguri a Fico dai 14 Enti di promozione sportiva della Campania, in rappresentanza di oltre mezzo milione di ... puntomagazine.it