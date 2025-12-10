Scuola nodo-dimensionamento Il Comune respinge la proposta | Il ’taglio’ non è giustificato

Il dibattito sul dimensionamento della rete scolastica per l’anno 2026/2027 si intensifica, con il Comune che respinge la proposta di tagli, definendola ingiustificata. Dopo le critiche dell’opposizione, il sindaco Vittorio Fiorucci e l’assessore Lucia Rughi hanno ribadito la posizione dell’amministrazione, sottolineando l’importanza di mantenere l’offerta educativa attuale.

Non si ferma il dibattito sul dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 20262027. Dopo le critiche dell’opposizione è infatti arrivata la risposta del sindaco Vittorio Fiorucci e dell’assessore alle Politiche educative Lucia Rughi. "Si tratta di un provvedimento annunciato tramite comunicato stampa ma non reso pubblico nei contenuti, né preceduto da alcuna interlocuzione con il Comune, con le istituzioni scolastiche e con le rappresentanze sindacali – spiegano –. L’atto interviene sulle autonomie scolastiche di Gubbio nonostante la precedente Delibera di Giunta regionale 10482025 avesse già definito il dimensionamento 20262027 senza interessare il nostro territorio". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scuola, nodo-dimensionamento. Il Comune respinge la proposta: "Il ’taglio’ non è giustificato"

Il nodo della scuola di Villa Redenta. Esproprio postumo o demolizione?. Il Comune si affida all’esperto

Educazione sessuale a scuola, rinvio dell’esame alla Camera: resta il nodo del consenso dei genitori per i corsi a scuola

Bimbi nel bosco e nodo scuola, l’avvocato della famiglia: “Obbligo scolastico espletato, lo provano i documenti”

Intervento stradale nel nodo che serve asilo, scuola materna e primaria con rallentamenti e accessi difficoltosi - facebook.com Vai su Facebook

Scuola, nodo-dimensionamento. Il Comune respinge la proposta: "Il ’taglio’ non è giustificato" - Gubbio, il sindaco Fiorucci e l’assessore Rughi criticano la proposta della Regione che riduce una dirigenza "Aprire un tavolo di confronto con Provincia, Ufficio scolastico regionale, istituzioni e s ... msn.com scrive