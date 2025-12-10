Scuola modifica i canti di Natale | rimossi i riferimenti a Gesù La Lega denuncia una censura ideologica che cancella le radici cristiane della festività
Una scuola primaria di Reggio Emilia ha modificato i testi dei canti natalizi destinati alla recita dei bambini, eliminando i riferimenti a Gesù. La decisione ha suscitato polemiche, con la Lega che denuncia una censura ideologica che cancella le radici cristiane della festività.
Una scuola primaria, a Reggio Emilia, ha modificato i testi dei canti natalizi previsti per la recita dei bambini. La direzione scolastica ha eliminato i riferimenti a Gesù dalle canzoni tradizionali per evitare di creare disagio agli alunni di origine straniera che professano altre religioni.
Una scuola di Reggio Emilia cancella la parola “Gesù” dai canti di Natale, la Lega: «Una deriva inaccettabile» - La decisione è stata presa dell'istituto emiliano per non offendere le altre religioni professate da altri alunni. Da open.online
