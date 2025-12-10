Scuola modifica i canti di Natale | rimossi i riferimenti a Gesù La Lega denuncia una censura ideologica che cancella le radici cristiane della festività

Una scuola primaria di Reggio Emilia ha modificato i testi dei canti natalizi destinati alla recita dei bambini, eliminando i riferimenti a Gesù. La decisione ha suscitato polemiche, con la Lega che denuncia una censura ideologica che cancella le radici cristiane della festività.

