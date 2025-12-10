Scuola Futura stop programmato l’11 dicembre | piattaforma non disponibile per manutenzione e migrazione in cloud

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato che il 11 dicembre 2025, dalle 18:00 alle 20:00, la piattaforma “Scuola Futura” sarà temporaneamente offline per interventi di manutenzione e migrazione in cloud, garantendo miglioramenti e aggiornamenti tecnici.

