Scuola Futura stop programmato l’11 dicembre | piattaforma non disponibile per manutenzione e migrazione in cloud
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato che il 11 dicembre 2025, dalle 18:00 alle 20:00, la piattaforma “Scuola Futura” sarà temporaneamente offline per interventi di manutenzione e migrazione in cloud, garantendo miglioramenti e aggiornamenti tecnici.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito comunica che giovedì 11 dicembre 2025, dalle 18:00 alle 20:00, la piattaforma “Scuola Futura” non sarà accessibile per interventi programmati di manutenzione dell’infrastruttura informatica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
SCUOLA FUTURA PNRR ISTRUZIONE. "NEXT GEN DIALOGHI" PCTO STEM Dal 17 al 20 novembre 2025, tre giorni di dialoghi tra insegnanti, studenti, imprese e il filosofo Luciano Floridi, con una visione comune - fare meglio insieme- per esplorare come il " - facebook.com Vai su Facebook
