Scuola chiusa per seggio elettorale | il personale ATA può essere utilizzato in altro plesso

In occasione delle elezioni, le scuole sono chiuse per consentire lo svolgimento del voto. L’ARAN, con l’orientamento Id. 35944, ha precisato che il personale ATA può essere impiegato in altri plessi scolastici durante questo periodo, anche se l’istituto di assegnazione è chiuso in quanto sede di seggio elettorale.

L’ARAN, con l’orientamento Id. 35944, ha chiarito che è possibile utilizzare il personale ATA presso un altro plesso quando quello di assegnazione risulta chiuso perché adibito a seggio elettorale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Chiusa e poi demolita per l'amianto: dopo 10 anni inizia la costruzione della nuova scuola

Istituto Toscanini, via Cuneo sarà chiusa al traffico davanti alla scuola

Scuola di via Tasso chiusa per amianto, parlano i genitori: "Siamo preoccupati"

C’è un silenzio diverso, la mattina, quando la scuola è chiusa e i bambini si svegliano più lentamente. Un silenzio che profuma di festa, di lucine accese dalla sera prima e di passi piccoli che arrivano in cucina curiosi. La mamma è già lì, che prepara una cola Vai su Facebook

Ostuni, tensione al seggio della scuola Pessina: elettrice fotografa la scheda elettorale - Momenti di tensione al seggio numero 13 della scuola Pessina a Ostuni: un’elettrice fotografa la scheda in cabina e interviene la Guardia di Finanza. Da ostuninotizie.it