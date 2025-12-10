Scuola chiusa per seggio elettorale | il personale ATA può essere utilizzato in altro plesso

Orizzontescuola.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione delle elezioni, le scuole sono chiuse per consentire lo svolgimento del voto. L’ARAN, con l’orientamento Id. 35944, ha precisato che il personale ATA può essere impiegato in altri plessi scolastici durante questo periodo, anche se l’istituto di assegnazione è chiuso in quanto sede di seggio elettorale.

L’ARAN, con l’orientamento Id. 35944, ha chiarito che è possibile utilizzare il personale ATA presso un altro plesso quando quello di assegnazione risulta chiuso perché adibito a seggio elettorale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

