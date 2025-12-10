Scuola calcio in visita in una Rsa | condivisione tra giovani e anziani

Una visita natalizia tra giovani e anziani ha coinvolto i calciatori della Scuola Calcio Virtus Mater Domini nella Rsa Suore Antoniane di Mesagne, creando un momento di condivisione e emozione tra le generazioni, all’insegna di solidarietà e spirito natalizio.

MESAGNE — Si è svolta oggi la visita natalizia dei giovanissimi calciatori della Scuola Calcio Apssd Virtus Mater Domini presso la Rsa Suore Antoniane, un incontro ricco di emozione che ha unito sport, solidarietà e spirito natalizio.Accompagnati da tecnici e dirigenti, i piccoli atleti hanno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Ghisalba dopo 7 anni il cantiere dell’Rsa verso la ripartenza | I lavori a inizio del 2026 - Zazoom Social News

PROMOZIONE FEMMINILE – GIRONE A Mondragone City vs Scuola Calcio Spes = 1-1 Sabato 06/12/2025 – Mondragone (CE) Seconda giornata di Promozione e grande prova di carattere delle ragazze della Scuola Calcio Spes, capaci di ottenere un risul Vai su Facebook