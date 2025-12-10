Scuola calcio in visita in una Rsa | condivisione tra giovani e anziani
Una visita natalizia tra giovani e anziani ha coinvolto i calciatori della Scuola Calcio Virtus Mater Domini nella Rsa Suore Antoniane di Mesagne, creando un momento di condivisione e emozione tra le generazioni, all’insegna di solidarietà e spirito natalizio.
MESAGNE — Si è svolta oggi la visita natalizia dei giovanissimi calciatori della Scuola Calcio Apssd Virtus Mater Domini presso la Rsa Suore Antoniane, un incontro ricco di emozione che ha unito sport, solidarietà e spirito natalizio.Accompagnati da tecnici e dirigenti, i piccoli atleti hanno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
