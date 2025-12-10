Scoppia il caso Salah | per Klopp hai problemi con lui se non gioca e hai problemi anche se lo sostituisci
Il “caso Salah” sta avendo un’enorme risonanza in Inghilterra e in Europa. L’attaccante egiziano ha rilasciato dichiarazioni molto controverse dopo il pareggio del Liverpool in casa del Leeds United (3-3), partita in cui non ha giocato neppure un minuto. E dopo il match non ha usato mezzi termini: «Sono molto deluso. Avevo un buon rapporto con l’allenatore e ora non ce l’ho più. Non so perché, ma mi sembra che qualcuno non mi voglia nel club». Scrive Mundo Deportivo: “Come prevedibile, queste parole hanno avuto conseguenze. Il Liverpool ha deciso di non convocarlo per la partita contro l’Inter in Champions, incontro che i ‘Reds’ hanno vinto 0-1 grazie a un rigore trasformato da Szoboszlai. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
