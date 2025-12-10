Scoperti tagli boschivi e furto di materiale legnoso | 8 denunciati

Nell'Aspromonte, i carabinieri forestali hanno condotto due operazioni contro i tagli boschivi illegali, denunciando complessivamente otto persone. Le verifiche hanno portato al sequestro di materiale legnoso e alla scoperta di pratiche illecite che minacciano l'ecosistema locale. L'intervento mira a contrastare il fenomeno e tutelare le risorse naturali della zona.

